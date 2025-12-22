Natale in sicurezza: il Prefetto Montella ordina un’intensificazione dei controlli sul territorio

In vista delle prossime festività natalizie, in esecuzione di quanto pianificato in Prefettura, in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, le Forze dell’Ordine provinciali (Questura, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) intensificheranno i servizi di vigilanza e controllo su tutto il territorio provinciale, ivi comprese le aree interne, anche attraverso servizi straordinari, sia per la funzione di prevenzione di fenomeni illegali che di pronto intervento, affinché le festività possano essere trascorse in un clima di serenità e sicurezza per i cittadini.

In particolare, a seguito dell’analisi, svolta nell’ambito del citato Comitato, dei principali eventi previsti nel periodo delle festività, è stata disposta una mirata attività di vigilanza nei luoghi maggiormente nevralgici della città di Isernia, quali l’area della stazione ferroviaria e del centro storico del capoluogo, garantendo una presenza capillare e ben visibile.

Analoghi controlli verranno intensificati dalla Polizia Stradale sulle arterie maggiormente interessate dai flussi automobilistici, specie diretti verso l’Abruzzo e la costa molisana.

Infine, in vista dei festeggiamenti di Capodanno, particolare attenzione sarà rivolta anche alle attività di prevenzione e contrasto alla produzione e commercializzazione illegale di artifici pirotecnici, a tutela della pubblica e privata incolumità.