Noleggio con conducente, nominata la commissione comunale ad Agnone

Cinque le domande pervenute e protocollate, ma solo due saranno accolte. Il Comune di Agnone è alle prese con il rilascio di autorizzazioni per il servizio pubblico di noleggio di autovettura con conducente. Nelle scorse settimane la Giunta guidata dal sindaco Saia ha deliberato l’avvio di un pubblico concorso per l’assegnazione di due autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. Proprio sulla scorta di quella deliberazione di Giunta ora gli uffici del settore Affari generali del Comune hanno prodotto una determinazione dirigenziale con la quale è stata nominata una commissione che dovrà esaminare le domande e concedere le due autrizzazioni. La commissione sarà composta da Emilia Marcovecchio, in qualità di presidente, Lucia Taccone, Paola Del Coiro, e Michele Cerbaso in qualità di segretario verbalizzante. «La commissione – si legge sulla determina, un atto pubblico – procederà alla valutazione delle domande pervenute secondo i criteri stabiliti dal regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente». Alla chiusura dei termini fissati per il bando risultano pervenute al protocollo dell’ente le domande presentate da Fernando Catalano, Massimo Mastronardi, Adele Scoppa, Cristian Romano e Paola Orlando.

