Nuoto, Giorgia Di Ciocco sul gradino più alto al memorial ‘Lelio Pallante’: un segnale di speranza per la piscina di Agnone

Una vittoria che vale molto più di una medaglia. Giorgia Di Ciocco, classe 2017, ha conquistato il primo posto nei 50 metri dorso al 14° Memorial Lelio Pallante, chiudendo la gara in 59 secondi. Un risultato importante, che emoziona e porta con sé un messaggio chiaro: il talento c’è, ma servono strutture per farlo crescere. E in questo senso, il successo di Giorgia rilancia con forza la speranza per la riapertura della piscina comunale di Agnone, chiusa ormai dal novembre 2022.

Il Memorial, organizzato dall’associazione Hidro Sport di Frosolone, ha coinvolto oltre 120 giovani atleti provenienti da diverse realtà del territorio, tra cui la Swim Academy di Venafro, la Serapo Sport di Gaeta, la 25 Ponti di Formia e numerosi nuotatori da Termoli e Campobasso. Un appuntamento molto sentito, dedicato al ricordo di Lelio Pallante, che coniuga sport e memoria in un contesto di grande partecipazione.

Giorgia si allena attualmente a Frosolone, insieme alla sorella Giada, sotto la guida dell’istruttore Alessandro Di Soccio. Da quando l’impianto di Agnone ha cessato l’attività, molte famiglie si sono trovate costrette a fare scelte difficili per permettere ai propri figli di continuare a praticare sport. La determinazione di Giorgia e il supporto della sua famiglia rappresentano l’impegno e il sacrificio che tanti ragazzi e genitori stanno affrontando in assenza di un’infrastruttura sportiva fondamentale per il territorio.

Un sentito ringraziamento va alla società Hidro Sport per l’accoglienza, e in particolare a Gianna e Pina, che fin dal primo giorno si sono distinte per disponibilità e attenzione. Un grazie speciale anche all’istruttore Alessandro Di Soccio, per la sua professionalità, dedizione e competenza.

Il successo di Giorgia non è solo una soddisfazione personale: è il simbolo di ciò che si potrebbe costruire se si investisse davvero sullo sport giovanile. E forse, un piccolo passo verso il ritorno del nuoto ad Agnone, dove tutto ha avuto inizio.