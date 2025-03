Nuova allerta meteo: venti di burrasca e temperature in calo su Abruzzo e Molise

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse N.° 25025 PROT. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0015042 del 30/03/2025 recante:

“DALLA TARDA SERATA DI OGGI, DOMENICA 30 MARZO 2025, E PER LE SUCCESSIVE 24- 36 ORE, SI PREVEDONO VENTI FORTI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA, SU PROV. AUT. BOLZANO, PROV. AUT. TRENTO, PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO E LIGURIA, IN ESTENSIONE DAL POMERIGGIO DI DOMANI, LUNEDÌ 31 MARZO 2025, SU UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO E MOLISE, SPECIE SUI RISPETTIVI SETTORI MUONTUOSI.”

La situazione meteo: un’ampia circolazione depressionaria, con centro d’azione sulla Tunisia, determina ancora instabilità sul nostro Paese, con associate precipitazioni sparse su regioni meridionali e del medio versante Adriatico, in miglioramento serale. La struttura ciclonica si posizionerà sulla Libia, favorendo l’arrivo di aria fredda da nord-est sui settori adriatici con tempo perturbato e precipitazioni, in estensione nel corso della mattinata al Meridione. Martedì, infine, la giornata sarà ancora caratterizzata da spiccata instabilità al Centro Sud. La ventilazione rimarrà sostenuta nei prossimi giorni: oggi forte settentrionale sulla Sardegna, oggi e martedì forte dai quadranti nord-orientali su gran parte del Paese. Le temperature in generale diminuzione.

Lunedì 31 marzo 2025

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori orientali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessuna variazione di rilievo.

Venti: tendenti a localmente forti settentrionali.

Mari: tendenti a localmente molto mossi.