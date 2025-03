Nuovo palasport di Agnone, per il taglio del nastro arrivano due ministri: Giorgetti e Abodi

Il 26 marzo alle ore 11:30 sarà inaugurato il nuovo palazzetto dello sport di Agnone, in località “Tiro a Segno”. A conferire ulteriore prestigio alla cerimonia sarà la presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. I due esponenti di governo interverranno per evidenziare l’importanza dell’investimento nelle infrastrutture sportive e il ruolo fondamentale dello sport nella crescita delle comunità.

La struttura, all’avanguardia e concepita nel rispetto dei più moderni criteri di sostenibilità, è stata realizzata grazie a un intervento di 1 milione e 350 mila euro, finanziato attraverso il bando “Sport e Periferie”, un contributo dell’amministrazione comunale e il piano “Green Communities” per l’efficientamento energetico.

Un traguardo significativo per l’intero territorio dell’Alto Molise e dell’Alto Vastese, il nuovo impianto offrirà uno spazio moderno e funzionale per la pratica sportiva e le attività aggregative. Progettato con particolare attenzione all’eco-sostenibilità, il palazzetto adotta soluzioni innovative per garantire un ridotto impatto ambientale e una gestione efficiente delle risorse.