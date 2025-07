Olympia Agnonese: nuovo corso tra conferme, volti nuovi e ambizioni ritrovate. Si riparte da mister Farrocco

Tra conferme, nuovi ingressi e qualche addio, prende ufficialmente il via la nuova stagione dell’Olympia Agnonese. Il club granata, tra i più rappresentativi del calcio molisano, ha appena ridefinito il proprio assetto societario, tracciando le linee guida di un progetto ambizioso, ben radicato nel territorio ma con lo sguardo rivolto al futuro.

Al vertice della rinnovata dirigenza resta saldo il presidente Mario Russo, figura di continuità e riferimento per tutto l’ambiente. Al suo fianco, il vice presidente Fernando Sica, che assumerà anche la responsabilità del settore giovanile, confermando la volontà del club di investire con decisione sulla crescita dei talenti locali.

Il ruolo di direttore generale è stato affidato a Giuseppe Verdile, mentre la gestione dell’area tecnica e l’incarico di team manager saranno nelle mani di Massimiliano Sabelli.

La vera novità, tuttavia, arriva dall’area marketing e strategica, che vedrà protagonista il primo cittadino Daniele Saia in qualità di strategist manager, a conferma del forte legame tra istituzioni e società. Un altro volto di Palazzo San Francesco, l’assessora Amalia Gennarelli, curerà invece i rapporti con la stampa.

Per la comunicazione digitale il club ha scelto Francesco Lomastro, nuovo social media manager, mentre Alessia Tufano sarà l’addetta alla segreteria.

Il nuovo consiglio direttivo comprende nomi di spicco del tessuto sociale locale, tra cui Giuseppe e Mauro Marinelli, Franco Paolantonio, Antonio Melloni, Paolo Porrone, Enrico Rusi, Simone Faiazza, Dominique Marcovecchio e lo stesso Daniele Saia.

Sul fronte sanitario, l’area medica sarà guidata dai dottori Gelsomino De Vita, Rocco e Gianluca Paglione, e Michele Barrassi, in collaborazione con il fisioterapista Nino Perna, garanzia di professionalità ed esperienza.

Completa l’organigramma l’ingegnere Franco Marcovecchio, responsabile dell’impiantistica, mentre il ruolo di magazziniere sarà ricoperto da Carmine Cocucci che sarà coadiuvato da Enrico Serafini.

Ora che la società ha definito i suoi nuovi equilibri, il prossimo passo è l’ufficializzazione della guida tecnica. Tutto porta verso il nome di Domenico Farrocco, ex allenatore dell’Isernia in Serie D, pronto a raccogliere la sfida granata.

Intanto cresce l’attesa per il calciomercato: l’obiettivo è costruire una rosa competitiva, capace di lottare per le posizioni di vertice nel prossimo campionato e tentare l’assalto a un trofeo che manca dalla bacheca dell’Agnonese da sempre: la Coppa Italia, sfuggita per 58 lunghi anni.

La nuova Olympia è pronta a scrivere un’altra pagina di storia. E questa volta, vuole farlo da protagonista.