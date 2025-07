Vangelo e Costituzione, Marco Damilano dialoga con Rosy Bindi e don Luigi Ciotti a Castelguidone

Da segnare in agenda, anche se manca ancora del tempo, il 28 agosto prossimo, l’appuntamento presso la parrocchia di Castelguidone, con la dodicesima giornata della «Legalità, dell’impegno e della responsabilità», organizzata dalla Scuola di Formazione all’Impegno Politico e Sociale “Paolo Borsellino” e dalle Caritas dell’Abruzzo e Molise.

«Quest’anno il tema è “Vangelo e Costituzione” e ci saranno ospiti di grande rilievo come Rosy Bindi, Marco Damilano e don Luigi Ciotti». Il programma completo è quello pubblicato in locandina che vede come momenti salienti la meditazione di don Ciotti sul tema: “Francesco, il Papa di una Chiesa povera e per i poveri“; la celebrazione presieduta da monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne e delegato per la Caritas della Conferenza episcopale Abruzzo e Molise; la tavola rotonda con i giornalisti e gli ospiti, appunto Rosy Bindi, Marco Damilano e don Ciotti.