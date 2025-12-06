Omessa denuncia di possesso di armi e mancata custodia: due persone denunciate dai Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara, nel quadro delle misure di intensificazione dei servizi di controllo del territorio tesi, in particolare, al contrasto dei reati predatori e dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, che hanno visto in azione le pattuglie delle Stazioni dipendenti, del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Nel corso dell’attività, che proseguirà anche nei prossimi giorni, sono stati, altresì, effettuati numerosi posti di controllo lungo le principali arterie di collegamento e luoghi di aggregazione, nel contesto dei quali sono state identificate 326 persone e sottoposti a controllo della circolazione stradale 220 veicoli ed accertate numerose violazioni al codice della strada, 2 patenti di guida ritirate, diverse persone sono state segnalate all’Autorità Amministrativa per violazione della legge sulle sostanze stupefacenti, tre persone sono state denunciate in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per reati diversi, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva. In particolare:

In Torre dei Passeri:

i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 49enne da Castiglione a Casauria, responsabile di maltrattamenti in famiglia, minaccia e lesioni personali aggravate, nei confronti della convivente;

In Spoltore:

i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 29enne del luogo, responsabile di omessa denuncia di arma;

In Città Sant’Angelo:

i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 69enne del luogo, responsabile di omessa denuncia di possesso di armi, omessa comunicazione del luogo di detenzione e mancata custodia.