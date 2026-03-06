“Opera in Jazz”: le grandi arie dell’opera incontrano l’improvvisazione jazz

Per il primo fine settimana di marzo, la 51a Stagione dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese presenta un affascinante viaggio musicale tra opera e jazz con “Opera in Jazz” che rilegge alcune delle più celebri arie del repertorio operistico attraverso arrangiamenti originali pensati per trio jazz. Due gli appuntamenti: sabato7 marzo alle ore 18.00 all’Aquila presso il Ridotto del Teatro “V. Antonellini” e domenica 8 marzo alle ore 18.00 ad Alba Adriatica presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi”.

Sul palco tre musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Emanuele Pedrani al pianoforte, Giuseppe Ettorre al contrabbasso e Giuseppe Cacciola alla batteria che, per questa occasione, si allontanano dal proprio ruolo istituzionale per esplorare un linguaggio musicale più libero e creativo.

La produzione propone un percorso tra i capolavori di compositori come Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Georges Bizet, Wolfgang Amadeus Mozart e George Gershwin, accanto a composizioni originali degli stessi Emanuele Pedrani e Attilio Zanchi.

Le celebri melodie operistiche vengono presentate in una forma sempre riconoscibile, ma rinnovata attraverso il linguaggio dell’improvvisazione jazzistica. I temi diventano così terreno fertile per variazioni spontanee e dialoghi musicali, proprio come accade con gli standard del jazz, senza mai perdere il rispetto e la forza espressiva delle partiture originali.

“Opera in Jazz” è anche un gioco musicale ricco di ironia: i professori d’orchestra scaligeri si spogliano simbolicamente dei loro frac per dare spazio a un’interpretazione più libera e personale, mantenendo però un legame profondo con la tradizione e con il teatro da cui provengono.

I PROTAGONISTI Il Trio Pedrani – Ettorre – Cacciola nasce nel 2023 nell’ambito della rassegna “La Scala in città”, promossa dal Teatro alla Scala, e riunisce musicisti dell’Orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala. Il gruppo è formato da interpreti eclettici che affiancano alla tradizione sinfonica e operistica una forte sensibilità per il linguaggio jazz. Emanuele Pedrani, pianista del trio e ideatore del progetto “Opera in Jazz”, è autore delle elaborazioni dei temi operistici presentati nel concerto e in orchestra ricopre il ruolo di contrabbassista. Giuseppe Ettorre è il contrabbassista del trio e Primo Contrabbasso dell’Orchestra del Teatro alla Scala, mentre Giuseppe Cacciola è percussionista e batterista e svolge questo ruolo in orchestra.