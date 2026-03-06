Sangue sannita: Ligia Di Matteo spegne cento candeline, grande festa a Pietrabbondante

Grande festa alla comunità alloggio Pietraserena di Pietrabbondante per un traguardo davvero speciale: i 100 anni della signora Ligia Di Matteo, che ha raggiunto il secolo di vita circondata dall’affetto degli operatori, degli altri ospiti della struttura e dei suoi familiari.

Per l’occasione é stato organizzato un momento di festa con torta, auguri e tanta emozione. La signora Ligia, sorridente e visibilmente commossa, ha ricevuto gli applausi e gli auguri di tutti i presenti, diventando protagonista di una giornata speciale ricca di ricordi e condivisione.

Alla celebrazione ha preso parte anche il sindaco di Pietrabbondante, Claudio Casciano, che ha voluto portare personalmente gli auguri dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità. Il primo cittadino ha sottolineato il valore simbolico di un traguardo così importante, ricordando come i centenari rappresentino una memoria preziosa per il territorio e un esempio di vita per le nuove generazioni.

«Festeggiare cento anni è un evento straordinario – è stato ricordato durante la giornata – e per noi è un grande onore poter condividere questo momento con la signora Ligia, che con la sua storia rappresenta un patrimonio umano e culturale della nostra comunità».

La Comunità Alloggio Pietraserena, da sempre impegnata nel garantire benessere, assistenza e qualità della vita ai propri ospiti, ha voluto rendere omaggio alla centenaria con una festa semplice ma sentita, simbolo dello spirito familiare che caratterizza la struttura.

Tra sorrisi, fotografie ricordo e un brindisi collettivo, la giornata si è conclusa con l’augurio più bello: continuare a festeggiare insieme ancora tanti momenti di vita e serenità.