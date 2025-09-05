Operaio rimane appeso dopo la caduta di un albero, intervento del Soccorso alpino

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Abruzzo è intervenuto nella tarda mattinata di oggi nel territorio di Campli (TE) per prestare soccorso a un operaio di 25 anni, originario della Tunisia, rimasto ferito durante le operazioni di manutenzione su una scarpata.

L’uomo, coinvolto nella caduta di un albero, è rimasto appeso e infortunato con diversi traumi, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi aerei. Sul posto è stata attivata l’eliambulanza del 118 con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’équipe sanitaria. Dopo la stabilizzazione del paziente, è stato effettuato l’imbarrellamento e il successivo recupero con verricello.

L’intervento si è svolto sulla parete della scarpata e tutte le operazioni sono state condotte con il personale appeso in manovra. Le attività di recupero si sono rivelate particolarmente complesse e impegnative a causa delle condizioni ambientali.

L’uomo è stato infine elitrasportato presso l’ospedale di Teramo per le cure necessarie.

Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

