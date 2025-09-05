Trattore precipita dalla scarpata, nell’incidente ha perso la vita il conducente del mezzo agricolo

Alle ore 15 circa, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti con una squadra del distaccamento di Termoli a Guglionesi in località Chiancate per il ribaltamento di un trattore agricolo con vittima incastrata. Nell’incidente ha perso la vita il conducente del mezzo.
La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto, una volta accertato il decesso da parte del personale medico intervento sul posto, a mettere in sicurezza l’area dell’incidente in attesa della rimozione della salma e del successivo recupero del mezzo agricolo.