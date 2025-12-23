“Operazione Babbo Natale”, evento del Sindacato di Polizia dedicato ai figli dei poliziotti

Grande successo e ampia partecipazione hanno caratterizzato l’evento “Operazione Babbo Natale”, organizzato dalla Segreteria Provinciale di L’Aquila del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), dedicato alla felicità e alla serenità dei bambini e delle bambine dei colleghi della Polizia di Stato.

In prossimità delle festività natalizie, la Segreteria Provinciale del SAP ha voluto offrire una serata speciale ai figli dei colleghi in servizio presso la Questura dell’Aquila, nonché ai colleghi provenienti dai Commissariati di Avezzano e Sulmona e da tutte le Specialità della Polizia di Stato presenti sul territorio provinciale, creando un momento di condivisione autentica, lontano dalle consuete tematiche lavorative e sindacali.

L’iniziativa ha registrato la partecipazione di circa 120 persone, tra bambini e genitori, che hanno potuto vivere una serata all’insegna della gioia e della spensieratezza, grazie all’intrattenimento curato da professionisti del settore e alla straordinaria presenza di Babbo Natale, giunto simbolicamente a bordo di una volante della Polizia di Stato, regalando emozione e stupore ai più piccoli.

Un evento unico nel suo genere nel panorama nazionale, che conferma ancora una volta l’attenzione del SAP L’Aquila non solo agli aspetti professionali, ma anche al valore umano, familiare e sociale che ruota attorno alle donne e agli uomini in divisa.

La partecipazione trasversale e sentita di colleghi e famiglie ha testimoniato quanto sia importante, soprattutto in questo periodo dell’anno, dedicare tempo, cura e attenzione ai più piccoli, che rappresentano il nostro futuro e, prima di tutto, il nostro amore.

Il Sindacato Autonomo di Polizia – Segreteria Provinciale di L’Aquila coglie l’occasione per augurare a tutti Buone Feste e un Sereno Natale.