Tentativi di truffa agli anziani in Alto Molise, scattano le contromisure: rafforzati i controlli dell’Arma

Diversi tentativi di truffe a danno di persone anziane sono stati posti in essere, in questi giorni, tra l’abitato di Agnone e quello di Poggio Sannita. Per fortuna si è trattato, appunto, di tentativi non portati a termine, perché gli anziani contattati hanno avuto la prontezza di chiamare i Carabinieri subito dopo aver ricevuto le telefonate dei truffatori.

Anche nella mattinata di oggi alcuni anziani del centro di Agnone e di Poggio Sannita sono stati contattati dai truffatori. Le stesse potenziali vittime sono però riuscite a comprendere che si trattava di tentativi di raggiro e hanno allertato i Carabinieri. Immediatamente sono scattate le ricerche e i controlli su tutto il territorio di competenza della compagnia di Agnone.

Gli uomini al comando del Capitano Genovese sono impegnati, anche oggi, in una capillare azione di controllo al fine di prevenire e reprimere reati contro il patrimonio e la persona.

Importante, in caso di avvistamenti di persone o autovetture sospette, è contattare immediatamente il numero di emergenza 112.