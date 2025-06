Ordigno bellico a Palena, il Prefetto dispone l’evacuazione in un raggio di oltre un chilometro

In data odierna, si è tenuta una nuova riunione di aggiornamento del Tavolo di Coordinamento convocato dal Prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, per l’organizzazione delle attività di disinnesco e rimozione dell’ordigno, residuato bellico, rinvenuto nel Comune di Palena in località Colleveduta Parco Fluviale.

Alla riunione hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine, i rappresentanti del Comando Forze Operative Sud, dell’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, il Sindaco del Comune di Palena, il Sindaco del comune di Palena e il vice sindaco del comune di Taranta Peligna, i rappresentanti dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, della Provincia, del Servizio 118, dell’ANAS, Comando Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, nonché dei Gestori dei servizi pubblici essenziali a vario titolo coinvolti.

Nel corso delle riunioni del Tavolo di Coordinamento finora tenute si è convenuto di procedere domenica 6 luglio al c.d. despolettamento, strumentale al disinnesco dell’ordigno, con successivo trasporto e brillamento dello stesso in una cava in corso di individuazione ad opera di militari specializzati dell’Esercito Italiano.

Prima dell’inizio delle operazioni di disinnesco del residuato bellico sarà completamente evacuata la popolazione del Comune di Palena, che si trova in un raggio di circa 1100 metri del luogo si ubicazione dell’ordigno.

La popolazione sarà ospitata nei Comuni limitrofi di Lettopalena, Taranta Peligna e Lama dei Peligni.

Al termine delle operazioni, la cui durata sarà ridotta al minor tempo indispensabile per il compimento delle stesse in sicurezza, così da ridurre al massimo il disagio per la popolazione, i cittadini di Palena potranno fare rientro nelle proprie abitazioni.