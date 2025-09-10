Ottanta anni per don Luigi Ciotti, il consigliere Monaco: «La sua voce è speranza per chi non ne ha»

Oggi, 10 settembre 2025, Don Luigi Ciotti compie 80 anni. «La sua testimonianza è luce per tanti. La sua voce è speranza per chi non ne ha. Il suo impegno è seme di giustizia e fraternità» commenta il consigliere regionale e sindaco di Rosello, Alessio Monaco.

Don Alberto Conti, don Luigi Ciotti e il consigliere regionale Alessio Monaco a Castelguidone

«In Abruzzo e Molise, grazie a Don Alberto Conti, parroco di Castelguidone, direttore della Caritas diocesana di Trivento e fondatore della Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico “Paolo Borsellino”, ci è stata donata la possibilità di conoscere da vicino Don Ciotti. – continua Monaco –

Da 12 anni, proprio a Castelguidone e con la presenza di Don Ciotti, si promuove la Giornata della Legalità, dell’Impegno e della Responsabilità. In questo modo abbiamo potuto vivere la forza e i valori delle sue parole. Auguri, Don Luigi! Con affetto e gratitudine ti siamo vicini oggi e sempre. Ti vogliamo bene».