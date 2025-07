Paesaggio agrario e sue trasformazioni, torna la Scuola di paesaggio «Emilio Sereni»

Cinque giorni di lezioni, laboratori, uscite sul territorio, presentazioni di libri, mostre e momenti di confronto dedicati al paesaggio agrario e alle sue trasformazioni. Dal 26 al 30 agosto 2025 all’Istituto Alcide Cervi in Emilia torna la Scuola di Paesaggio «Emilio Sereni» diretta dal prof. Rossano Pazzagli (Dipartimento di Bioscienze e Territorio UniMol), e realizzata in convenzione con l’Università degli Studi del Molise.

Giunta alla sua diciassettesima edizione, punto di riferimento nazionale e internazionale per chi si occupa di territorio, agricoltura e paesaggio, è intitolata a Emilio Sereni, padre dello studio del paesaggio agrario italiano. La Scuola si svolge in collaborazione con quindici università italiane, tra cui Unimol, con il patrocinio di numerosi enti nazionali del settore agricolo, ambientale e della ricerca. Si tratta di un percorso formativo multidisciplinare rivolto a studiosi, professionisti, amministratori, studenti e appassionati provenienti da tutta Italia, con un approccio che spazia dalla storia alle scienze agrarie, dalla geografia all’ecologia, dall’antropologia alla pianificazione territoriale.

Il tema dell’edizione 2025 è «Paesaggi colturali», un argomento che riprende gli studi pionieristici di Sereni e invita a riflettere sul rapporto tra coltivazioni agricole, storia e paesaggio. Ad aprire i lavori saranno la presidente dell’Istituto Cervi Albertina Soliani e il direttore della Scuola Rossano Pazzagli ai quali seguirà la Lectio magistralis del prof. Massimo Montanari (Università di Bologna), uno dei più autorevoli studiosi internazionali di storia dell’alimentazione, con un intervento dedicato a «Geografia del gusto.

Un viaggio in Italia tra i paesaggi del cibo». Oltre alle lezioni e ai seminari, gli allievi potranno partecipare ad uno dei tre laboratori guidati da Slow Food, CIA e CREA. «La Scuola – dice il prof. Pazzagli – dimostra l’interesse del nostro Ateneo per le tematiche del paesaggio, che in questa edizione saranno affrontate con particolare riferimento alle produzioni agricole come fonti di paesaggio, oltre che di cibo».

Sono previsti crediti per studenti e professionisti. Le iscrizioni sono aperte fino al 3 agosto 2025, Per il programma completo e per iscriversi: www.istitutocervi.it / biblioteca-archivio@emiliosereni.it.