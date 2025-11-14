Panetto di hashish di 95 grammi, manette ai polsi per un 21enne pregiudicato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Penne, hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 21 anni, celibe, censito SDI, in attesa di occupazione, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri 13 novembre quando una pattuglia, nell’ambito dei servizi mirati alla prevenzione ed alla repressione del traffico illecito di droga, con particolare attenzione ai luoghi frequentati dai giovani, ha sorpreso un gruppetto di ragazzi, all’interno di un parcheggio del centro abitato del capoluogo vestino, mentre fumavano alcuni spinelli. Alla vista dei Carabinieri, i giovani hanno tentato di disfarsene velocemente, atteggiamento che ha insospettito i militari inducendoli ad approfondire i controlli.

Durante le verifiche e dalle risultanze investigative è emerso un particolare significativo: tra i ragazzi intenti a consumare droga c’era anche il 21enne poi arrestato, che non solo aveva ceduto la sostanza poco prima, ma stava partecipando insieme agli acquirenti al consumo della stessa.

La successiva perquisizione del veicolo del giovane ha, infatti, permesso di rinvenire un panetto di hashish del peso complessivo di 95 grammi, oltre a un bilancino di precisione utilizzato per suddividere le dosi.

Il 21enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, mentre gli altri ragazzi del gruppo sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. L’arrestato, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, che dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, assolte le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida, celebrato in data odierna.