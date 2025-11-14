Smantellare un ospedale di area disagiata per risparmiare appena due milioni di euro: ecco l’ideona dei commissari

Poco più di due milioni di euro. È questa la cifra a cui ammonterebbe il risparmio per la riconversione dell’ospedale di Agnone in ospedale di comunità negli anni 2026 e il 2027. È quanto scritto nel nuovo Piano Operativo Sanitario. A darne notizia il sindaco di Agnone, Daniele Saia.

«Ridurre il “Caracciolo” al lumicino per due milioni di euro di risparmio, che nel conto della spesa sanitaria regionale sono davvero una briciola. – sottolinea il primo cittadino – Può la salute dei cittadini dell’Alto Molise valere due milioni di euro? Per me non ha senso, perché la salute non ha prezzo. Ne parleremo domani in Provincia di Isernia».