Papa Leone XIV benedice la prima pietra del campanile su cui sarà installata la campana dedicata a Salvo D’Acquisto

Un momento di grande emozione quello vissuto oggi a Piazza San Pietro: Papa Leone XIV ha benedetto la prima pietra del campanile su cui sarà installata la campana dedicata al Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto. Il campanile sarà edificato presso la Chiesa della Caserma di Roma che proprio dell’Eroe dell’Arma porta il nome. La campana invece sarà “creata” presso la Pontificia fonderia Marinelli di Agnone.

