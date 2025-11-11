Sensibilità, emozioni, empatia e accettazione delle diversità. Su questo si basa il progetto educativo e di sensibilizzazione di Ludovica Meo di Castelguidone che lancia “Il labirinto delle emozioni“. Nel breve video inviato alla nostra redazione Ludovica spiega di cosa si tratta. Chiunque volesse approfondire può inviare una email all’indirizzo labirintodelleemozioni@gmail.com
Parte da Castelguidone il progetto “Il labirinto delle emozioni”, da un’idea di Ludovica Meo
Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.