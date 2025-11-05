Paziente da Gaza bisognoso di cure atterrato a Ciampino, sarà ricoverato in un ospedale d’Abruzzo

E’ appena atterrato all’aeroporto di Ciampino l’aereo che trasporta un paziente bisognoso di cure proveniente da Gaza, destinato a essere ricoverato all’ospedale di L’Aquila.

L’Abruzzo partecipa così all’iniziativa umanitaria promossa dal Governo italiano, mettendo a disposizione le sue strutture sanitarie. Il trasferimento a L’Aquila avverrà subito dopo l’atterraggio e si prevede possa completarsi intorno alla mezzanotte.



Il Presidente Marsilio ringrazia il direttore responsabile del Noes, prof. Franco Marinangeli, e il direttore dell’Agenzia di Protezione Civile, Maurizio Scelli, che stanno coordinando con il personale sanitario e gli operatori della protezione civile la necessaria collaborazione con il Ministero degli Esteri, per offrire questo contributo concreto all’assistenza della popolazione civile colpita dalla guerra.