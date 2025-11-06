‘La tutela del mare per un futuro sostenibile’: incontro a Termoli nell’ambito delle Giornate europee del mare 2025

Domani mattina, a partire dalle ore 9,30 presso l’IIS Boccardi Tiberio di Termoli, si terrà l’incontro dal titolo: “La tutela del mare per un futuro sostenibile”, che viene realizzato nel quadro dell’iniziativa della DG Mare della Commissione europea “European Maritime Days in My Country” (Giornate europee del mare nel mio paese).

L’organizzazione è stata curata dai Centri Europe Direct Trapani Sicilia, Chieti e Molise.

L’obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli oceani e dei mari e a coinvolgere il pubblico, in particolare i giovani. Le attività che hanno a che fare con il mare (turismo costiero, pesca, vela, trasporto marittimo, energie rinnovabili offshore, acquacoltura, ecc.) sono fondamentali per i cittadini e le economie dell’UE che ha 68.000 km di coste e circa un terzo della popolazione europea vive entro 50 km dalla costa. L’evento punta a valorizzare la comunità marittima europea, invitata a fare rete, a discutere e a delineare azioni sugli affari marittimi. Questa è la ragione che ha indotto gli Europe Direct Trapani Sicilia, Chieti e Molise ad agire per favorire la costruzione di reti significative che possano promuovere l’alfabetizzazione oceanica, l’attivismo oceanico e la consapevolezza dell’economia blu sostenibile, anche attraverso la conoscenza di progetti finanziati dall’UE.

Introducono e moderano:

Marta Ferrantelli, Responsabile Europe Direct Trapani Sicilia

Annalisa Michetti, Responsabile Europe Direct Chieti

Carmela Basile, Responsabile Europe Direct Molise

Interventi programmati:

Giuseppe Lup, Membro della Commissione Pesca e Vice Presidente della Commissione Bilancio – Europarlamentare

Giovanni Cucchiara, Dirigente Generale – Dipartimento della Pesca Mediterranea

Enrico Miccadei, Docente Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara

Concetta Messina, Direttore Istituto Biologia Marina di Trapani

A rappresentare il Molise in questo evento ci sarà Domenico Guidotti – Ceo Innovation Sea, Guidotti Ships/Gstravel che ci illustrerà l’attività di salvaguardia del mare condotta da Innovation Sea e che ringraziamo per la sua grande sensibilità sull’argomento e per avere accettato di partecipare.

A seguire:

Giancarlo Teresi, Dirigente Assessorato delle infrastrutture e della mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture Marittime e Portuali

Sono previsti anche gli interventi di due Ambasciatrici Europee per il Clima:

Silvia Beccari e Antonella Milazzo

Al termine degli interventi sarà aperto uno spazio di discussione e di confronto tra i presenti.

Nel Molise l’evento è stato organizzato in presenza presso la sede l’IIS Boccardi Tiberio di Termoli. Ma sarà seguito a distanza anche gli studenti dell’I.O. Silvio Di Lalla – Casacalenda.

Europe Direct Molise ed i colleghi degli Europe Direct di Trapani e di Chieti ringraziano i relatori e tutti coloro che hanno creduto e sostenuto questo evento collaborando a vario titolo per la sua realizzazione.

Per chi volesse seguire l’incontro a distanza di seguito il link: https://unich.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/unich/meeting/download/6822D90C9FDBF63FE0531AA2FD0A6FBB?key=meet¶meter=LaTuteDelMarePerUnFuturoSostenibile