Pazza come l’Inter: la squadra degli Esordienti rimonta e chiude col botto il campionato

Pazza come l’Inter la squadra degli Esordienti di mister Michelino Delli Quadri, che fa soffrire fino all’ultimo i tanti genitori assiepati sugli spalti del “Civitelle”, ma alla fine chiude col botto il campionato con una secca vittoria tra le mura amiche dello stadio di Agnone.

Si mette subito in salita contro i pari età del Castel di Sangro, con la squadra ospite che approfitta di una disattenzione difensiva per andare in vantaggio. Gli Esordienti mostrano carattere, reagiscono e cominciano a macinare gioco, sfiorando in un paio di occasioni il pareggio, ma il primo tempo si chiude con il passivo di uno a zero.

A destra Arman Sing, autore del gol che rimette in carreggiata la partita nel secondo tempo

A dare la carica alla squadra è la seconda formazione che il Mister schiera nel secondo tempo, a dimostrazione che la grinta è la marcia in più in ogni occasione. A bucare la rete avversaria è Arman Sing, al suo primo gol stagionale, e finisce sul risultato di 1-0 per l’Agnonese, grazie anche a qualche parata di livello del solito Francesco Ricci. Un tempo perso, l’altro vinto, ma la panchina è alle stelle, non vede l’ora di tornare in campo…

Ci si gioca l’incontro nei residui venti minuti del terzo tempo, quando mister Delli Quadri, coadiuvato da mister Maurizio Patriarca, schiera nuovamente la formazione iniziale. L’Agnonese prende subito il possesso del centrocampo, galvanizzata dalla vittoria di misura nel secondo tempo appena archiviato e forte di una difesa sempre attenta, con Simone Porrone concentratissimo che non sbaglia un intervento.

Capitan Rodolfo Comegna va in gol al termine di una penetrazione con un potente destro che buca la rete avversaria. Subito dopo il raddoppio: sugli sviluppi di una interdizione sulla fascia destra, il mediano Mattia Bottone prende palla e lancia nello spazio, con un filtrante preciso, l’esterno Alessio Cirulli, il quale mette in mezzo per servire Antonino Mucilli che di prima intenzione gira in rete di destro. Un gran bel gol all’esito di una azione ben congegnata.

Pochi minuti dopo è ancora Mucilli ad andare in rete su preciso assist di Enrico Di Carlo. Tre a zero, il risultato è ormai acquisito, ma gli Esordienti non si fermano, anzi, continuano a macinare gioco, spinti dal pubblico munito anche di fumogeni. Bottone prende palla a centrocampo, avanza palla al piede, siede due avversari e insacca di destro sulla sinistra del portiere avversario, a fil di palo.

Neanche il tempo di battere a centrocampo che l’Agnonese è nuovamente in avanti: incursione di Bottone palla al piede, finta di corpo a sedere il marcatore avversario e con un fendente di sinistro insacca e gonfia nuovamente la rete.

Due doppiette, di Mucilli e Bottone e il primo gol di potenza del capitano Comegna archiviano il terzo tempo sul 5-0. Due tempi vinti, uno perso, l’incontro e i tre punti vanno agli Esordienti di Delli Quadri che chiudono il campionato con una posizione di tutto rispetto appena dietro alla capolista .