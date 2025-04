Pedagogia, Toto: «L’inclusione non è un concetto astratto, ma una pratica: le scuole primo laboratorio di cittadinanza»

Con un grande entusiasmo e una partecipazione straordinaria, si è conclusa la giornata inaugurale del Festival dell’Inclusione a Monte Sant’Angelo. L’evento, organizzato dal Comune, ha visto protagonisti la comunità cittadina e scolastica, unite nel promuovere i valori dell’accoglienza, del rispetto e della pluralità.

La giornata del 7 aprile, che ha dato il via alla settimana, ha ospitato due personalità di spicco: la prof.ssa Giusi Antonia Toto, docente ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Foggia e responsabile del Learning Sciences institute, e Leonardo Palmisano, sociologo e scrittore impegnato da anni in tematiche legate all’inclusione sociale, al lavoro e alla lotta contro la criminalità organizzata.

Durante la mattinata, gli studenti degli istituti scolastici del territorio hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i relatori su temi centrali e attuali come l’inclusione multiculturale e il valore della diversità in una società in continua trasformazione.

“L’inclusione non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana che parte dai luoghi in cui si cresce e si impara. Le scuole sono il primo laboratorio di cittadinanza, dove le differenze possono diventare risorsa e non barriera. Parlare di inclusione multiculturale oggi significa riaffermare il valore del dialogo, del rispetto e della convivenza. Perché una società che include è una società che non ha paura del futuro”, ha dichiarato la prof.ssa Toto durante il suo intervento, sottolineando l’importanza del ruolo educativo degli insegnanti e del dialogo con le nuove generazioni.

Leonardo Palmisano ha arricchito il dibattito con la sua testimonianza sul campo, offrendo un punto di vista concreto e toccante: “La scuola deve essere il primo luogo in cui si costruisce una cittadinanza inclusiva, capace di valorizzare le differenze e trasformarle in risorsa”. Le sue parole, accompagnate da racconti di esperienze vissute nei territori più fragili, hanno lasciato un segno profondo nei partecipanti.

L’evento ha riscosso unanime apprezzamento, sia per la qualità degli interventi che per la forte partecipazione della comunità. L’assessora al Welfare, Lea Basta, presente all’inaugurazione, ha commentato così il successo della giornata:

“Monte Sant’Angelo si conferma una comunità attenta ai valori dell’inclusione e della solidarietà. La grande partecipazione a questa giornata dimostra quanto sia importante lavorare insieme per una società più giusta e accogliente. Questo Festival dell’Inclusione non è solo un appuntamento, ma un impegno collettivo per il futuro”.

Il Festival dell’Inclusione proseguirà nei prossimi giorni con un ricco programma di workshop, proiezioni, mostre e momenti di confronto tra studenti, docenti, famiglie ed esperti, consolidando Monte Sant’Angelo come un punto di riferimento per la diffusione di una cultura inclusiva.

Per maggiori dettagli sul programma e sugli eventi in corso, è possibile visitare le pagine ufficiali del Comune di Monte Sant’Angelo o contattare l’indirizzo email learningscienceinstitute@unifg.it.