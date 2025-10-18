Perde il controllo e invade l’altra corsia, frontale tra due auto: tre feriti portati in ospedale

Personale del Comando Vigili del Fuoco di Isernia è intervenuto nel territorio della frazione Castel Romano, poco prima del centro medico, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.
Per cause in corso di accertamento, verosimilmente riconducibili all’asfalto reso viscido dalla pioggia, una delle vetture ha perso il controllo invadendo la corsia opposta e impattando con un altro veicolo in transito.
Tre le persone ferite, di cui una trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Isernia per accertamenti, tutte in condizioni non gravi.
L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per procedere alla separazione dei veicoli coinvolti, alla loro messa in sicurezza e alla bonifica della sede stradale.
Sul posto presenti due ambulanze del 118, i Carabinieri e la Polizia per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.