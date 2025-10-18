Si perde in quota a causa della nebbia, escursionista tratto in salvo dal Soccorso alpino

Nel primo pomeriggio di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è intervenuto nei pressi del Picco dei Caprai, nel comune di Pietracamela (TE), per prestare assistenza a un escursionista di 33 anni, originario di Sezze (LT), che a causa del sopraggiungere della nebbia aveva perso l’orientamento e richiesto l’intervento dei soccorsi.

Ricevuta la segnalazione, è stata immediatamente attivata una squadra di terra del CNSAS, che ha raggiunto la zona e avviato le operazioni di ricerca. L’escursionista è stato individuato all’interno di un ripido canalone a quota 1800 metri, dove, impossibilitato a proseguire sia in salita che in discesa, si trovava in una situazione di potenziale pericolo.

I tecnici del Soccorso Alpino si sono portati a monte e, tramite calate in corda doppia, hanno raggiunto l’uomo. Dopo averne verificato le buone condizioni di salute, lo hanno messo in sicurezza e accompagnato lungo il pendio fino al ricongiungimento con il sentiero. Successivamente, l’escursionista è stato riaccompagnato alla propria autovettura.