La Squadra Mobile della Questura di Chieti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, ha chiuso le indagini a carico di quattro giovanissime, per i reati di lesioni aggravate, minacce e diffamazione. Il provvedimento di conclusione delle indagini preliminari, firmato dal Procuratore David Mancini, contesta alle autrici del pestaggio le gravi condotte commesse in data 05.07.2025 presso la Villa Comunale di Chieti. I fatti sono stati ricostruiti grazie alle indagini portate avanti dalla Squadra Mobile della Questura.
Pestaggio di una coetanea, chiuse le indagini per quattro ragazzine del Chietino accusate di lesioni aggravate
