Pestaggio di una coetanea, chiuse le indagini per quattro ragazzine del Chietino accusate di lesioni aggravate

La Squadra Mobile della Questura di Chieti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, ha chiuso le indagini a carico di quattro giovanissime, per i reati di lesioni aggravate, minacce e diffamazione. Il provvedimento di conclusione delle indagini preliminari, firmato dal Procuratore David Mancini, contesta alle autrici del pestaggio le gravi condotte commesse in data 05.07.2025 presso la Villa Comunale di Chieti. I fatti sono stati ricostruiti grazie alle indagini portate avanti dalla Squadra Mobile della Questura.

