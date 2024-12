PFM canta De André: la Premiata Forneria Marconi in concerto all’Auditorium di Isernia

Dopo aver registrato sold out in ogni tappa del tour estivo, a grande richiesta PFM Premiata Forneria Marconi è tornata in tour nei teatri con “PFM canta De André”, la serie di concerti che celebra lo storico sodalizio con il grande cantautore genovese.

In questo tour invernale la formazione sul palco ha visto un cambio di guardia alla chitarra: dopo nove anni Marco Sfogli lascia il posto a Giacomo Castellano. «Ho sempre portato nel cuore la musica della PFM. Sono cresciuto con la loro musica – racconta Giacomo Castellano – Entrare a farne parte rappresenta motivo di orgoglio e felicità. Sarà un onore sostituire il mio grande collega Marco Sfogli. Il suo impeccabile lavoro con questa band rimarrà per me un punto di riferimento e motivo di ispirazione per iniziare questa incredibile nuova avventura musicale».

Formazione del tour invernale: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Giacomo Castellano (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), Lucio Fabbri (violino). Sul palco ci saranno anche tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini (tastiera e voce) leader dei Barock Project.

Franz Di Cioccio alla voce e i grandi musicisti della PFM Premiata Forneria Marconi portano sul palco i brani di quei storici concerti di fine anni ’70 con Fabrizio De André, da “Bocca di Rosa” a “Il Pescatore”, con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, proponendo alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale.

Di seguito le prossime date del tour:

14 dicembre al Teatro D’Annunzio di Latina

18 dicembre al Teatro Corso di Mestre (Venezia)

22 dicembre al Teatro Impero di Marsala

28 dicembre al Teatro La Fenice di Senigallia (Ancona)

29 dicembre all’Auditorium 10 settembre 1943 di Isernia

30 dicembre all’Auditorium Parco della Musica (Sala Santa Cecilia) di Roma

I concerti di Senigallia, Isernia e Roma saranno aperti dalla band prog metal Blacksmith Tales, guidata da David Del Fabro.

Questi imperdibili live rinnovano l’abbraccio fra il rock e la poesia e creano una connessione profonda con il pubblico.

PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nata nel 1970 (discograficamente nel 1972), la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, che mantiene tutt’oggi. Nel 2016 la prestigiosa rivista inglese “Classic Rock” UK ha posizionato PFM – Premiata Forneria Marconi al 50esimo posto tra i 100 artisti più importanti del mondo, mentre “Rolling Stone” UK ha inserito l’album Photos of ghost al 19esimo posto tra i dischi più importanti della musica progressive. Nel 2018 la band ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come “International Band of the year” ai Prog Music Awards UK e nel 2019 la rivista inglese “PROG UK” ha nominato Franz Di Cioccio tra le 100 icone della “musica che hanno cambiato il nostro mondo” (unico musicista del mondo latino).

