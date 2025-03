Pnrr: in Abruzzo oltre 8mila progetti, ma completati solo il sedici per cento

Alla fine dello scorso anno il Governo e le altre istituzioni preposte hanno pubblicato un importante aggiornamento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Grazie ai nuovi dati è possibile conoscere maggiori dettagli sui progetti finanziati dal piano. Questo vale ovviamente anche per l’Abruzzo, interessato da oltre 8mila progetti del Pnrr.

La principale novità consiste nella pubblicazione di informazioni dettagliate circa la spesa sostenuta per ogni singolo intervento. Adesso quindi si può capire come si distribuiscono i progetti finanziati sul territorio nazionale e dove si incontrano le maggiori difficoltà nella sua attuazione. Il quadro che ne emerge si conferma abbastanza complesso, in particolare nel sud del paese. In un contesto che rimane comunque difficile, l’Abruzzo risulta essere tra le regioni meridionali più avanti in quanto a percentuale di pagamenti già erogati.

