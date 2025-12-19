Poggio Sannita: volontari in piazza con i cuori di cioccolato per finanziare Fondazione Telethon

Il gruppo volontari Telethon di Poggio Sannita (IS) aderisce alla campagna di Natale ’25 di Fondazione Telethon la raccolta fondi per finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Sabato 20, domenica 21 e sabato 27 dicembre tornano i Cuori di cioccolato per sostenere la ricerca di Fondazione Telethon, uno degli slogan evento: “Dona ricerca perché ogni vita conta” . A Poggio Sannita in piazza XVII Aprile, nel corso del week end sarà allestito il consueto banchetto, aperto dalle 10:00 alle 20:00. E un’altra data si aggiunge il 27 dicembre, come lo scorso anno, in collaborazione con l’evento “Aperitivo con Babbo Natale” a cura dell’associazione “PogGioventù2023”.

La campagna di quest’anno di Fondazione Telethon è dedicata alla rarità, in tutte le sue sfumature: quella che incanta, come una meraviglia della natura, e quella che fa paura, come una malattia genetica che nessuno conosce, che nessuno studia. Ognuno di noi può trasformare questa paura in speranza, sostenendo la ricerca.

In tutta Italia, il 20 e 21 dicembre sarà possibile trovare oltre 4.500 punti di distribuzione dove scegliere i Cuori di cioccolato a fronte di una donazione minima di 15 euro. A distribuirli saranno circa 9.000 volontari di Fondazione Telethon

Tra di essi un nutrito gruppo di volontari di Poggio Sannita, che grazie al loro rinnovato impegno, allestiscono il tradizionale banchetto, presente in paese dal 2008. Da un paio d’anni le vendite dei prodotti griffati Telethon si è allargato anche ai paesi limitrofi ed il punto di raccolta fondi alto molisano, grazie alla sensibilità dei cittadini, si è sempre segnalato fra i più generosi in regione.

Quest’anno volontari si stanno impegnando già da qualche giorno con disponibilità ed entusiasmo per la buona riuscita dell’evento, con l’auspicio che tutti contribuiscano, secondo le proprie possibilità, a sostenere Telethon. Grazie alla ricerca, possiamo donare speranze, terapie e futuro ai bambini e a tutte le persone con una malattia genetica rara, e alle loro famiglie.