Politiche di area e gestioni associate di funzioni e servizi: sovracomunalità per la rinascita dei territori interni

«Piccolo è fatica, piccolo è bello, ma insieme è meglio». Con queste parole il professor Rossano Pazzagli annuncia la quarta lezione di SPICCO, la Scuola dei Piccoli Comuni che si svolge ogni mese a Castiglione Messer Marino, in…

«Piccolo è fatica, piccolo è bello, ma insieme è meglio». Con queste parole il professor Rossano Pazzagli annuncia la quarta lezione di SPICCO, la Scuola dei Piccoli Comuni che si svolge ogni mese a Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti. Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente fin da ora, tramite il seguente link: https://scuolapiccolicomuni.it/iscrizioni_2526/

L’incontro, aperto dalla sindaca Silvana Di Palma, si terrà giovedì 26 marzo prossimo, come di consueto dalle 14,30 alle 18,30 nell’aula magna dell’Istituto comprensivo statale. L’appuntamento è dedicato al tema della sovracomunalità, cioè alle politiche di area e alle gestioni associate di funzioni e servizi come metodo per la rinascita dei territori interni. Il prof. Pazzagli, docente dell’Università del Molise e direttore della Scuola, prenderà in esame i principali strumenti dell’associazionismo comunale (unioni, convenzioni, consorzi, ecc.), considerati come mezzi per coniugare la difesa dell’autonomia comunale con lo sviluppo di politiche di area per potenziare i servizi e per incentivare le opportunità di sviluppo al livello di sistemi territoriali omogenei, dove i confini comunali non costituiscano un limite ma piuttosto un aiuto all’integrazione dei territori.

Come sempre la lezione accademica sarà seguita dalla parte laboratoriale, con amministratori comunali che raccontano la propria esperienza sul tema. In questa occasione sarà ospite della Scuola dei Piccoli Comuni Silvia Borasso, responsabile della Green Community dell’Unione dei Comuni delle Terre del Sagrantino, in Umbria. Si tratta di una rete creata nel 2001 tra otto comuni della provincia di Perugia per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata, con l’obiettivo dell’autogoverno e dello sviluppo delle comunità locali.

La scuola è promossa dal Comune di Castiglione Messer Marino, con il contributo di BCC Abruzzi e Molise e di Ruralità e Solidarietà ETS, e con il supporto di un partenariato strategico composto da Società dei Territorialisti, ANCI Abruzzo, UNPLI Abruzzo, AVIS Abruzzo, Slow Food Abruzzo, UNCEM Abruzzo, CAI Abruzzo, GAL Maiella Verde, Spazio 001, Istituto comprensivo statale di Castiglione Messer Marino – Carunchio, Confcooperative Abruzzo.

Per ulteriori informazioni e contatti si può scrivere alla segreteria organizzativa all’indirizzo e-mail scuoladeipiccolicomuni@gmail.com o si può visitare il sito www.scuolapiccolicomuni.it.