Miracolo in Alto Molise: dopo tre anni di assenza torna il pediatra per circa cinquecento bambini

Dopo quasi tre anni di vuoto assistenziale, dettato dal pensionamento di Luigialberto Cutrone, i bambini di Agnone e dell’Alto Molise sono finalmente vicini a riavere un pediatra di libera scelta. Una cosa del tutto normale, che in Alto…

Dopo quasi tre anni di vuoto assistenziale, dettato dal pensionamento di Luigialberto Cutrone, i bambini di Agnone e dell’Alto Molise sono finalmente vicini a riavere un pediatra di libera scelta. Una cosa del tutto normale, che in Alto Molise diventa una conquista. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello della dottoressa Maria Pia Del Duca, originaria di Roccascalegna nel Chietino, che avrebbe accettato l’incarico e potrebbe entrare in servizio già nelle prossime settimane.

Nata nel 1963, Del Duca vanta una lunga esperienza professionale: per oltre vent’anni è stata dirigente medico pediatra presso la divisione di Pediatria dell’ospedale “Veneziale” di Isernia. Un profilo di comprovata competenza che rappresenterebbe una risposta adeguata attesa da tempo dalle famiglie del territorio. La carenza di medici e, nel caso specifico, di un pediatra di base nell’area ha infatti generato forti disagi e non poche polemiche.

Nei dodici Comuni dell’Alto Molise interessati dal servizio vivono più di cinquecento bambini, costretti finora a rivolgersi a professionisti di Campobasso, Isernia o Vasto, spesso con spostamenti complessi e tempi di attesa più lunghi rispetto ai loro coetanei che vivono altrove. L’arrivo della dottoressa Del Duca consentirebbe dunque di colmare un vuoto sanitario significativo, restituendo al territorio il presidio fondamentale di assistenza pediatrica. Infatti la sua presenza sarà garantita cinque giorni a settimana. Una notizia che, in attesa della conferma ufficiale, viene già accolta con sollievo dalle famiglie e dalle comunità locali, da anni in trincea nel chiedere una soluzione stabile per la tutela della salute dei più piccoli.