Polizia: in quiescenza il primo dirigente Alfredo Luzi esperto di balistica forense

Il saluto della Polizia di Stato di Chieti al Primo Dirigente Alfredo Luzi che, dopo una carriera lunga 40 anni, ha raggiunto il traguardo della pensione. Ha iniziato la carriera nel 1984 arruolandosi come agente ausiliario per poi accedere all’Istituto Superiore di Polizia nel 1989, dove ha frequentato il 6^ corso quadriennale per Funzionari di Polizia.

Ha svolto servizio in varie sedi del territorio nazionale, tra cui Genova, Trieste e Roma, ove ha diretto diversi Commissariati ed è stato funzionario delle Volanti, Terni dove ha diretto la Squadra Mobile e da cui è stato promosso Primo Dirigente, per poi dirigere il Centro Nazionale di Specializzazione e Addestramento al Tiro di Nettuno, ove si è occupato del progetto relativo al Taser (arma ad impulsi elettrici), essendo esperto di balistica forense. In seguito, ha diretto la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Pescara ed infine, dall’aprile 2024, la Divisione Anticrimine della Questura di Chieti.

Il Questore Leonida Marseglia, nell’occasione della cerimonia di saluto, alla presenza del Prefetto, del Sindaco di Chieti, dei Funzionari e del personale della Polizia di Stato, ha espresso sentimenti di ringraziamento per il suo operato nei confronti dell’Amministrazione, augurando il meglio per il futuro.