Polizia: reso omaggio al patrono e protettore San Michele Arcangelo

Oggi la Polizia di Stato ha reso omaggio al suo Patrono e Protettore San Michele Arcangelo, con una Santa Messa officiata da S.E. Mons. Cibotti, Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro.

La cerimonia religiosa si è svolta alle 10:30 nella suggestiva cornice della Cattedrale di San Pietro Apostolo, alla presenza del Questore di Isernia, Davide Della Cioppa, del Prefetto Giuseppe Montella, delle autorità civili, politiche e militari della provincia.

Nel suo intervento il Questore, nell’ottica di quell’ “esserci sempre” di cui la Polizia di Stato ha fatto il suo motto, ha sottolineato i valori di legalità e della giustizia di cui San Michele Arcangelo è l’emblema e che contraddistingue gli operatori della Polizia di Stato che svolgono quotidianamente il loro lavoro, con impegno e passione.

Alla funzione religiosa hanno partecipato anche i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, memoria storica della nostra Istituzione, i familiari delle vittime del dovere e dei caduti in servizio e gli appartenenti dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza del coro composto dagli Allievi Ispettori della Polizia di Stato della Scuola di Campobasso preparati e diretti da Erika Petrarca ed accompagnati dalla voce Soprano Carmela Anna Fascino.