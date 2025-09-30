Pos 2025-2027, Roberti: “Servono deroghe al decreto Balduzzi”. Di Giacomo: “La coperta è corta”(video-interviste)

Si è conclusa la conferenza dei sindaci convocata dal presidente Daniele Saia per discutere la bozza del nuovo Piano operativo sanitario 2025-2027. Il documento prevede la riconversione dell’ospedale di Agnone e il ridimensionamento di alcuni servizi, tra cui l’emodinamica e i punti nascita di Termoli e Isernia.

Alla riunione hanno preso parte numerosi primi cittadini, il presidente della Giunta regionale Francesco Roberti e i commissari alla sanità Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo. Al termine dei lavori, il sito il quotidiano del molise online ha raccolto le dichiarazioni del governatore Roberti e del sub commissario Di Giacomo.