Perdono di Celestino, “Scialacca” di Kristine Maria Rapino chiude la rassegna a Santo Spirito a Maiella 

Tra le iniziative del Perdono di Celestino V, nell’Eremo Abbazia di Santo Spirito a Maiella di Roccamorice (Pe), verrà presentato domenica 5 ottobre alle ore 15.30 Scialacca, il nuovo romanzo di Kristine Maria Rapino per la Sperling & Kupfer che chiuderà la rassegna. Sarà Don Gianmarco Medoro ad intervenire, dialoga con l’autrice Alessandra Renzetti. Alle ore 17 ci sarà la Santa Messa ed il rito di chiusura della Perdonanza.

Scialacca continua ad emozionare: segue il ritorno di Francesco nella casa di famiglia dopo quattro anni di assenza, un evento che riapre ferite e tensioni sopite. Insieme a lui c’è Aria, una ragazza enigmatica con albinismo, da qui la collaborazione dell’autrice con Albinit, l’associazione italiana che promuove l’inclusione delle persone con albinismo: Scialacca si propone infatti come veicolo attento e discreto.

Tra rancori, parole taciute e un amore che non si è mai spento, Francesco deve affrontare i muri eretti dal fratello Gillo. Il titolo rimanda al mondo dei fuochi d’artificio, che Gillo produce nella sua piccola azienda pirotecnica sulla costa abruzzese: un luogo dove il mare incontra la terra, e dove gli oggetti perduti e i legami in sospeso restano impigliati nell’acqua, trattenendo ciò che il cuore non riesce ancora a lasciar andare.

Kristine Maria Rapino è nata nel 1982 e vive a Chieti. È editor e docente di scrittura creativa alla Scuola Macondo di Pescara fondata dallo scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta . Ha lavorato per il teatro e a Cinecittà ed è stata finalista a diversi premi letterari. Per Sperling & Kupfer ha pubblicato anche Fichi di marzo, finalista al Premio Artese.