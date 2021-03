Positivi al Covid in giro ad Agnone, chiamate i Carabinieri non l’Eco

Continuano a giungere in redazione delle segnalazioni piuttosto circostanziate circa persone notoriamente risultate positive al Covid che vanno in giro per le strade di Agnone e zone limitrofe come se niente fosse, incuranti dei danni che possono provocare in termini di diffusione del contagio.

Non abbiamo motivo di dubitare che queste segnalazioni siano vere, ma capite bene che non possiamo scrivere Tizio o Caio, positivi al Covid, si trovavano in quel posto e a quell’ora invece di restarsene a casa in quarantena come imporrebbe la coscienza prima che le norme vigenti. Sarebbe, come minimo, una violazione della privacy e comunque dovremmo accertare la veridicità della segnalazione prima di poter eventualmente scrivere, cosa che intuibilmente non ci è possibile fare in tempo reale. Tra l’altro, come potremmo accertare la positività al Covid? Non è questo il nostro compito, per fortuna.

Il consiglio che ci permettiamo di dare a chi continua a segnalarci questi episodi spiacevoli, veri e propri comportamenti irresponsabili e potenzialmente pericolosi, è di rivolgersi tempestivamente non alla nostra redazione, bensì alle forze dell’ordine. Chiamate i Carabinieri, al numero 112, è pure gratis la chiamata. Non è delazione, ma significa aiutare responsabilmente ad arginare una fottuta epidemia che sta distruggendo la nazione sotto ogni punto di vista.