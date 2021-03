Positivo al Covid esce a fare spesa: agnonese denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri del comando compagnia di Agnone, al fine di esprimere una concreta tutela ai cittadini, soprattutto in ragione del delicato periodo, hanno ulteriormente intensificato i servizi di controllo su tutto il territorio di competenza. Attenti controlli vengono infatti garantiti dagli uomini in divisa con particolare attenzione sul rispetto delle misure atte a mitigare il fenomeno epidemico.

Proprio in tale contesto, i Carabinieri al comando del capitano Christian Proietti, hanno denunciato un uomo che, benché risultato positivo al Covid, si è recato al supermercato in barba ai provvedimenti di isolamento ed al rischio contagio. Più di venti, inoltre, sono le sanzioni amministrative contestate a chi, a vario titolo, non ha rispettato le misure imposte dalle autorità nazionali e locali per la “zona rossa”. L’impegno dei militari non si limita però ai soli servizi in prima linea per il contenimento del contagio.

Infatti, i Carabinieri della Compagnia Altomolisana hanno denunciato un giovane sorpreso con svariati grammi di hashish e contestato circa quaranta violazioni al Codice della Strada.