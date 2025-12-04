Postamat di ultima generazione installati e già operativi a Forlì del Sannio e Conca Casale

Novità per gli uffici postali di Forlì del Sannio e Conca Casale. Poste Italiane ha installato e sono operativi presso le due sedi ATM Postamat di ultima generazione, caratterizzati da migliori performance, da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia, da numerose novità in termini di funzionalità e servizi.

Tra le principali caratteristiche, da sottolineare il monitor digitale a elevata luminosità per facilitare la leggibilità delle informazioni, il sofisticato software e il funzionale dispensatore di contanti che consentono di velocizzare le operazioni in totale autonomia.

Oltre al prelievo di denaro contante, i Postamat di Forlì del Sannio e Conca Casale consentono anche di effettuare alcuni servizi normalmente disponibili presso gli sportelli degli uffici postali, come le interrogazioni su saldo e la lista degli ultimi movimenti del proprio conto Bancoposta o delle carte Postepay. Selezionando la voce “Ricariche e pagamenti” è inoltre possibile effettuare ricariche sia del credito telefonico sia di qualsiasi carta prepagata Postepay.

Altra funzionalità molto utile è quella che permette il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale con poche e semplici operazioni in automatico. Per una esperienza di pagamento più semplice e immediata, il nuovo ATM è inoltre dotato di un lettore che scansiona il codice a barre del bollettino precompilato evitando al cliente di inserire i dati manualmente sulla tastiera.

Per il segmento di clientela che ha più familiarità con le nuove tecnologie, i nuovi ATM prevedono la possibilità di prelevare contanti anche in modalità “cardless” ovvero utilizzando lo smartphone anziché le carte abilitate. Basterà entrare in App Postepay e/o App BancoPosta, selezionare la voce “Prelievo senza carta”, selezionare il tasto 9 del tastierino dell’ATM e inquadrare con la fotocamera il QR Code che comparirà a schermo. Dopo aver scelto lo strumento di pagamento da cui prelevare il denaro e l’importo, andrà confermata l’operazione senza inserire il pin ma inserendo in APP il proprio codice personale PosteID (o tramite Face ID o Touch ID sugli smartphone abilitati).

Ad innalzare ulteriormente i livelli di protezione degli ATM Postamat di Forlì del Sannio e Conca Casale, un moderno impianto di videosorveglianza e una serie di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di tentativi di furto.

I Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay.