Officine del Gran Sasso: studi di fattibilità su vino d’altura e apicoltura di montagna

Filiera vitivinicola e filiera apistica di montagna: di questo si parlerà il 6 dicembre a Fano Adriano alle ore 10 nella Sala Luigi Riccioni, in occasione della presentazione ufficiale degli Studi di Fattibilità realizzati dalla Cooperativa di Comunità Fanesia per conto di Officine del Gran Sasso nell’ambito della Linea di Azione 5 – Ricerca e Sviluppo.

Due ricerche che affrontano il tema dello sviluppo agricolo nelle aree interne con un approccio innovativo e che restituiscono un quadro aggiornato delle potenzialità produttive dell’Alta Valle del Vomano. L’incontro pubblico è a ingresso libero.

Gli studi, condotti tra marzo e ottobre 2025 in collaborazione con aziende agricole, ricercatori e professionisti del settore, offrono un quadro aggiornato sulle potenzialità produttive dell’Alta Valle del Vomano e aprono a nuove prospettive per un modello di agricoltura di montagna innovativo e sostenibile.

Durante la presentazione verranno illustrati i risultati delle micro-vinificazioni e delle analisi condotte sui vitigni coltivati in alta quota, insieme agli approfondimenti botanici e alle valutazioni del potenziale mellifero dell’area di Prato Selva. I dati raccolti delineano scenari concreti per lo sviluppo di una viticoltura e di un’apicoltura di montagna capaci di valorizzare risorse locali, biodiversità e paesaggio.