Postamat fatto esplodere per rubare il contante, Poste valuta gli interventi di ristrutturazione necessari

A seguito dell’evento criminoso che ha reso indisponibile l’ufficio postale di San Giacomo degli Schiavoni, Poste Italiane comunica che, sin da subito, il personale si è attivato per una prima valutazione dei danni propedeutica a valutare gli interventi di ristrutturazione necessari per la riapertura dell’ufficio postale. Poste informa che gli uffici postali più vicini sono quelli di Termoli 1 (via Madonne delle Grazie), Termoli (corso Mario Milano) e Guglionesi, tutti con ATM Postamat.

Nel comune di Petacciato, dove l’ufficio postale era stato reso inagibile sempre a causa di un assalto al Postamat, Poste Italiane provvederà, nei prossimi giorni, a posizionare un ufficio postale mobile. L’azienda ricorda che sono sempre disponibili anche tutti i canali complementari come l’app “Poste Italiane” e il sito poste.it, con i quali è possibile accedere “da remoto” a molti dei servizi tradizionalmente erogati allo sportello.