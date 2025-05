Poteri occulti:  il “golpe perenne” contro la Costituzione e la democrazia nel libro di De Magistris

«I poteri occulti sono stati, e sono, protagonisti della storia italiana. Hanno partecipato, e partecipano, al governo del paese. Hanno inquinato, e inquinano, i processi democratici. Hanno rivestito, e oggi più che mai rivestono, un ruolo di primo piano nella vita economica italiana, da nord a sud. Raramente, però, sono citati nei libri di storia».

E’ quanto si legge in un passo dell’introduzione del libro dal titolo “Poteri Occulti” dell’ex magistrato e sindaco di Napoli, nonché europarlamentare, Luigi De Magistris. Il volume, esplosivo nei suoi contenuti, sarà presentato sabato pomeriggio ad Agnone, nella sede del teatro italo argentino. Una iniziativa culturale del Centro studi Alto Molise, guidato da Ida Cimmino, in collaborazione con il Comune di Agnone. Protagonista da magistrato di scottanti inchieste su corruzione e criminalità organizzata, Luigi de Magistris in questo saggio evidenzia come la Repubblica italiana, da decenni, sia fortemente condizionata da poteri occulti, con collusioni che arrivano fino al cuore dello Stato.

Questi poteri costituiscono un sistema spesso criminale e sempre più pervasivo, che intreccia mafie, massonerie più o meno deviate, servizi segreti, imprenditori, finanzieri, politici e perfino settori della magistratura. Negli ultimi trent’anni, in particolare, si è assistito a una crescente “criminalità istituzionale”: i poteri occulti si sono mimetizzati nelle istituzioni, utilizzate per finalità illegali e per colpire, attraverso la legalità formale, chiunque osi indagare o opporsi.

Di queste scottanti questioni l’ex magistrato dialogherà con i giornalisti Francesco Bottone, Maria Carosella, Maurizio D’Ottavio e Vittorio Labanca. In apertura l’introduzione della presidente del Centro Studi Alto Molise “Luigi Gamberale“, Ida Cimmino, e i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Agnone, Daniele Saia. La presentazione è organizzata dal CSAM con la collaborazione dell’ associazione “Amici del Teatro Italo Argentino” e patrocinata dal Comune di Agnone e dall’Ordine dei Giornalisti del Molise. L’appuntamento è per sabato 10 maggio a partire dalle ore 17,30.