Pre-aperture alla caccia vietate dall’Atc Vastese a guida Pessolano, tirata d’orecchi dalla Regione

«Si ricorda che nessuna norma di rango nazionale attribuisce agli Atc la facoltà di stabilite i periodi di attività venatoria e che l’articolo 18 della legge 157/1992 prevede espressamente che siano le Regioni a pubblicare il calendario regionale relativo all’intera annata venatoria e che sia le medesime, e non altri soggetti, a poter “modificare, per determinate specie, i termini in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori».
La dottoressa Antonella Gabini, dirigente della Regione Abruzzo, bacchetta così la presidenza dell’Ambito territoriale di caccia del Vastese in merito alle disposte chiusure delle giornate di pre-apertura del primo e del 13 settembre.
«Giova altresì ricordare, – aggiunge la dirigente della Regione Abruzzo – che neanche la normativa regionale prevede disposizioni che rimetto in campo agli Atc la facoltà di modificare i contenuti del calendario venatorio, se non la previsione dell’articolo 31, comma 5, della legge regionale 10/2004, che consente “per esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il comitato di gestione può anticipare la chiusura dell’esercizio venatorio a specie di mammiferi e uccelli stanziali cacciabili”. Come evidente, – continua la dirigente – trattasi esclusivamente di anticipazione di chiusure, e non, come si vorrebbe nel caso in questione, di una eliminazioni di periodi venabili». E dopo le precisazioni, l’ordine perentorio: «Si invita pertanto a revocare la deliberazione assunta dal Coges Vastese dandone massima diffusione e ad attenersi al calendario venatorio approvato dalla Regione e pubblicato sul sito regionale».
A causa delle decisione del Coges che spalleggia il presidente Pessolano, a poche ore dalla prevista pre-apertura alla caccia, i cacciatori del Vastese non sanno ancora se potranno uscire o se dovranno rimanere a casa. Sul sito internet dell’ambito non c’è traccia di comunicazioni in tal senso. Il caos regna sovrano dalle parti dell’Atc.