In giro con una pistola giocattolo nella cinta dei pantaloni, trentenne denunciato per procurato allarme

Al numero di emergenza giunge una chiamata da parte di una donna che, transitando in auto in via Tiburtina a Pescara, aveva notato la presenza di un uomo che impugnava quella che sembrava essere una pistola.

La segnalante, in particolare, riferiva che l’uomo si aggirava nei pressi di un bar e contestualmente forniva una sommaria descrizione della persona notata. Gli agenti delle Volanti della Questura, impegnati nei servizi di controllo del territorio, coordinandosi tra loro per monitorare tutte le possibili vie di fuga hanno subito intercettato l’uomo il quale è stato subito bloccato in sicurezza.

Dai controlli effettuati sul posto è emerso che si trattava di una pistola giocattolo riproducente un’arma automatica, che il 30enne trasportava nella cinta dei pantaloni. L’uomo, condotto presso gli Uffici della Questura per l’identificazione, veniva infine denunciato per procurato allarme.