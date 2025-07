Precipita da una parete rocciosa e resta appeso, salvato dal Soccorso alpino insieme al compagno di cordata

Intervento notturno sul Corno Piccolo: recuperati due alpinisti in difficoltà, operazione complessa del Soccorso Alpino Abruzzo tra parete e maltempo.

È terminato alle prime luci dell’alba, intorno alle ore 6, un lungo e complesso intervento del Soccorso Alpino e Speleologico sul Corno Piccolo, nel massiccio del Gran Sasso. Un alpinista di 34 anni, originario della provincia di Roma, è rimasto ferito ieri pomeriggio durante una scalata lungo la storica via “Spigolo delle Guide”. L’allarme è scattato alle ore 17.

Durante l’arrampicata, il primo di cordata ha compiuto un errore d’itinerario ed è precipitato, staccando diverse protezioni durante la caduta e riportando seri traumi a gambe e braccia. Il secondo di cordata ha subito ustioni alle mani nel tentativo di trattenere la corda per arrestare la caduta del compagno. Nonostante la situazione critica, i due alpinisti sono riusciti con grande lucidità a costruire una nuova sosta di emergenza e a trovare riparo su una cengia, da dove hanno lanciato l’allarme.

L’elicottero del 118 ha effettuato un primo avvicinamento trasportando in quota i tecnici e i sanitari del Soccorso Alpino, ma a causa delle forti raffiche di vento e delle condizioni meteorologiche avverse non è stato possibile procedere con il recupero in parete dall’alto. I tecnici del Soccorso Alpino hanno quindi affrontato la salita in parete per raggiungere i feriti, arrampicando lungo l’itinerario e superando tratti tecnici complessi, spesso esposti e resi ancora più insidiosi dal forte vento.



Una volta raggiunti gli alpinisti, il ferito è stato stabilizzato sul posto, imbarellato e trasportato in discesa lungo tutta la parete fino a raggiungere il sentiero Ventricini. Con l’arrivo della notte, si è tentato un secondo recupero con l’elicottero dell’Aeronautica Militare, decollato da Pratica di Mare, ma anche questo tentativo è stato reso vano dalle condizioni meteo ancora proibitive.



I tecnici hanno quindi proseguito il trasporto a spalla del ferito lungo il sentiero Ventricini fino alla zona della Madonnina, dove intorno alle 03:30 il secondo tentativo di recupero con elicottero dell’Aereonautica Militare ha avuto successo. I feriti e il personale sanitario sono stati imbarcati e trasportati in ospedale per le cure necessarie.



Le squadre del CNSAS hanno infine completato il rientro a piedi fino a Prati di Tivo, dove le operazioni si sono concluse attorno alle ore 6.