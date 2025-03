Prefettura di Isernia: il dottor Cioffi è il nuovo Capo di Gabinetto

Il Viceprefetto Aggiunto, Ivan Cioffi è il nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura di Isernia. Si è insediato, questa mattina. Laureato in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Napoli – Federico II, il dottor Cioffi, dal 18 maggio 2018 al 18 settembre 2023, ha prestato servizio, in qualità di Funzionario amministrativo altamente qualificato, presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta.

È stato nominato Consigliere di Prefettura, con D.M. 18 agosto 2023, partecipando al VII Corso di formazione iniziale presso la Sede didattico – residenziale “Carlo Mosca” e, successivamente ha svolto un Tirocinio operativo sia presso la Prefettura-UTG di Caserta, con rotazione tra le diverse Aree, sia presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Attività di Protezione Civile.

Nominato Viceprefetto Aggiunto con D.M. 06 novembre 2024, assume da oggi l’incarico di Capo di Gabinetto della Prefettura di Isernia, conferitogli dal Prefetto Giuseppe Montella. Il Prefetto ha formulato al predetto Dirigente i migliori auguri di buon lavoro, auspicando una fattiva collaborazione nell’interesse dell’Amministrazione.