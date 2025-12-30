Prodotti dolciari artigianali, controlli del Nas per garantire la sicurezza dei consumatori

Nel periodo natalizio aumenta in modo significativo la produzione e vendita di prodotti dolciari artigianali, realizzati con materie prime la cui qualità e tracciabilità può essere verificata solo all’interno dei laboratori, lontani dagli occhi dei consumatori.

Si intensifica così l’impegno dei Carabinieri dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (NAS) su tutto il territorio nazionale, con il compito di vigilare lungo l’intera filiera per garantire che ogni prodotto sia di qualità ma soprattutto sicuro. Controlli costanti per tutelare la salute dei consumatori e proteggere il lavoro di chi rispetta regole e tradizioni.