Sette tonnellate di plastica e rifiuti rimossi e tre Comuni Plastic Free, c’è anche Capracotta

Plastica rimossa dall’ambiente, cittadini e studenti sensibilizzati, Comuni virtuosi, eventi sportivi ed esperienze di collaborazione sociale. Anche in Molise il 2025 è stato un anno di grande valore per Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. Un anno in cui la rete dei volontari si è rafforzata, sono nate nuove sinergie e si è confermato il ruolo dell’associazione come riferimento per le politiche di sostenibilità ambientale e sociale nella regione.

A livello nazionale, Plastic Free ha organizzato 2.081 appuntamenti di pulizia ambientale, coinvolto 53.487 volontari e rimosso 575.413 chilogrammi di plastica e rifiuti. Ha inoltre realizzato 939 eventi nelle scuole, raggiungendo 78.161 studenti, firmato 526 protocolli d’intesa con le amministrazioni locali e riconosciuto 122 Comuni Plastic Free.

A livello internazionale, l’associazione ha ottenuto l’accreditamento presso l’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, partecipando ai negoziati globali contro l’inquinamento da plastica a Ginevra (agosto) e a Nairobi (dicembre). Sul fronte scientifico, ha avviato un importante progetto di ricerca in collaborazione con l’Università San Raffaele di Roma e l’IRCCS San Raffaele – Roma per studiare gli effetti delle nanoplastiche sul cervello umano, già sostenuto da 25.000 euro raccolti grazie a banchetti informativi e donazioni.

“Sono molto contento dello sforzo che i nostri referenti hanno portato avanti in questo 2025 – dichiara Giuseppe Fabbiano, referente regionale Plastic Free –. È stato un anno importante anche per le collaborazioni con realtà associative che sono al nostro fianco in ogni occasione: penso a Congeav Guardie Ambientali, City Angels Campomarino, ma anche a realtà che ci supportano da più tempo, come il Campobasso Calcio, che anche quest’anno ha scelto di organizzare con noi un eco-event sportivo. Un ringraziamento particolare va ai Comuni che hanno scelto di mettersi in gioco aderendo al nostro percorso, e a tutti i volontari che continuano a essere presenti e vicini alle nostre iniziative. È stato inoltre molto significativo partecipare al Molise Prize di Termoli, che ha riconosciuto il valore della sostenibilità anche nella sua dimensione sociale. Questa prima collaborazione sarà seguita da una seconda nel 2026, in programma a Campobasso. A tutti coloro che, direttamente o indirettamente, ci hanno accompagnato in questi anni, va il mio grazie più sincero”.

Nel dettaglio, in Molise si sono svolti 40 appuntamenti ambientali, tra clean up (19), raccolte mozziconi (8), passeggiate ecologiche (8) ed eventi pubblici, per un totale di 627 volontari coinvolti e 7.738 chilogrammi di plastica e rifiuti rimossi. Le attività pubbliche hanno raggiunto 4.200 cittadini, mentre le 3 iniziative scolastiche hanno sensibilizzato 249 studenti.

A livello istituzionale, sono 28 i Protocolli d’Intesa firmati con i Comuni molisani: 21 nella provincia di Campobasso e 7 in quella di Isernia. Un segnale chiaro di una crescente adesione delle amministrazioni locali alle politiche di riduzione dell’uso della plastica e alla tutela dell’ambiente.

I 3 Comuni Plastic Free riconosciuti nel 2025 sono Petacciato, Termoli (entrambi in provincia di Campobasso) e Capracotta, in provincia di Isernia. Un risultato importante per una regione di piccole dimensioni, ma ricca di energia e buone pratiche.

Cresce anche il numero dei Comuni che hanno adottato il divieto di rilascio in aria di palloncini, oggetti solo apparentemente innocui ma altamente inquinanti per fauna e ambiente. In Molise il provvedimento è stato adottato da sette Comuni: Termoli, Petacciato, Larino, Ururi, Campobasso, Capracotta e Isernia.

Il 2025 è stato per il Molise un anno di partecipazione attiva, dialogo e sensibilizzazione, che apre la strada a un 2026 ancora più ricco di progetti, eventi e nuove adesioni. L’obiettivo è continuare a costruire insieme una regione sempre più consapevole e sostenibile.