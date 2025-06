Province presidio delle zone più svantaggiate, Ali Abruzzo: «Superare l’attuale modello per il rilancio degli enti intermedi»

Province, Paglia: «Risoluzione Di Marco approvata all’unanimità è passo nella giusta direzione»

«Condividiamo il contenuto e lo spirito della risoluzione approvata all’unanimità dalla Commissione Ambiente del Consiglio regionale, a tutela e rilancio del ruolo delle Province»: lo dichiara Alessandro Paglia, direttore di ALI Abruzzo.

Paglia prosegue: «L’approvazione unanime della risoluzione presentata dal consigliere Di Marco è un fatto politico significativo, perché avviene in Abruzzo, in una regione dove è ampia la quota di territorio che soffre i disagi e i rischi tipici delle aree interne. Affermare perciò il ruolo delle Province come presidio delle zone più svantaggiate, cominciando dalla viabilità, è un passo nella giusta direzione e un contributo serio al dibattito sulla rivalutazione del ruolo delle Province. Si apre infatti la necessità di aprire il percorso per la riforma della Province, per superare l’attuale modello. ALI di aree interne discuterà nel meeting nazionale in programma il 3 luglio a Fabriano, dove approfondiremo e metteremo in campo strumenti e proposte».